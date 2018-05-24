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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

le ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında le ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi.

Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 11:05
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