Suça karışan silahı incelerken şehit oldu

Antalya Kepez'de yaşayan Fatih K., önceki akşam tartıştığı Serkan A.'yı tabancayla yaraladı. Fatih K. gözaltına alındı. Polis Gökmen Taşkıran (36), olay yerinde suç aleti tabancayı incelemeye başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kurşun karnına isabet eden Taşkıran, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehitten geriye gözü yaşlı bir eş ve Ahsen (5) ile Amine (2) adında 2 evlat kaldı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ERDOĞAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.