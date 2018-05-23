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Suça karışan silahı incelerken oldu

Suça karışan silahı incelerken şehit oldu
Antalya 'de yaşayan K., önceki akşam tartıştığı Serkan A.'yı tabancayla yaraladı. gözaltına alındı. Gökmen Taşkıran (36), olay yerinde suç aleti tabancayı incelemeye başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kurşun karnına isabet eden Taşkıran, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. ten geriye gözü yaşlı bir eş ve Ahsen (5) ile Amine (2) adında 2 evlat kaldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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