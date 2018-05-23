Şampiyon İrem

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi İrem Karaoğlu, "Erasmus" öğrenci değişim programıyla gittiği Litvanya'da büyük bir başarıya imza attı.
Karaoğlu, Kaunas Belediyesi tarafından 17-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kadınlar 16 Yaş Altı (U-16) Basketbol Şampiyonası için resmi logo yarışmasına katıldı. Genç yetenek Karaoğlu'nun tasarımı, yapılan anket sonucunda birinci seçildi.
Karaoğlu, Kaunas Belediyesi tarafından 17-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kadınlar 16 Yaş Altı (U-16) Basketbol Şampiyonası için resmi logo yarışmasına katıldı. Genç yetenek Karaoğlu'nun tasarımı, yapılan anket sonucunda birinci seçildi.
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