Şampiyon İrem

Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi"Erasmus" öğrenci değişim programıyla gittiği Litvanya'da büyük bir başarıya imza attı.Karaoğlu, Kaunas Belediyesi tarafından 17-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kadınlar 16 Yaş Altı (U-16) BGenç yetenek Karaoğlu'nun tasarımı, yapılan anket sonucunda birinci seçildi.