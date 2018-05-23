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Sadece teselli

Başına 250 kiloluk cam düşmesi sonucu görme engelli olan ’a 2.2 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

Sadece teselli
İstanbul 'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan 'ın açtığı maddi tazminat davası İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı. Davalılardan Sifisan Sinemacılık şirketinin avukatı "Zamanaşımı itirazımızı tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin" diye konuştu. Kazayla ilgili davaya dahil olan Anadolu Sigorta'nın avukatı da, "Kusur oranları kesinleşmemiştir. Davalıların kusur oranının kesinleşmesini talep ediyoruz. Dava reddedilsin" ifadelerini kullandı. Ancak mahkeme hakimi, Ece Turhan ve ailesine toplamda 2 milyon 232 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödenmesini hükmetti.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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