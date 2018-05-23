Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen eski vekiller ile iftar programında konuştu.

Erdoğan ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.

24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek diyen Erdoğan, partilerin ilk defa kendi aralarında ittifaklarla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi. Cumhur ittifakına değinen Erdoğan ''Diğer ittifakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.'' dedi.

''Bizim alengirli işlere aklımız ermez bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık'' ifadelerini kullandı.

''Kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan, ''aslolan millete hangi hizmetlerin verilebildiği, ülkeye hangi projelerin kazandırıldığıdır'' şeklinde konuştu.

''Kurda yaşanan dalgalanma gerçekle uyumlu değil'' diyen Erdoğan büyümenin sürdüğünün altını çizdi.



Erdoğan ''Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminde sınır ötesi harekatlara kadar her konuda yalnız bırakılan Türkiye benzer bir durumla karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur'' dedi.





''Farklı düşünenler olabilir'' diyen Erdoğan, ''milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin'' diyen Erdoğan makro finansal istikrarı önemsiyoruz, seçimin ardından enflasyonu indirmek için gereken tedbirleri devreye sokacağız, kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek tedbirleri alacak imkana sahibiz.'' şeklinde konuştu

''Küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ancak bu yönetişimlerin ülkemizi bitirmesine müsade etmeyeceğiz. Mali disiplin sürecek'' dedi.