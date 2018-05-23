Dehşet saçan koca: patronu evden çıkıyordu

Kadına yönelik şiddet sokağa taştı. Bursa'da yaşayan Tarık D. (39), bir süre önce yaralama suçundan tutuklandı. İzmir Açık Cezaevi'nde yatan Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.'nin (36) kendisini aldattığını iddia ederek cezaevinden kaçtı. Sahur vakti Bursa'daki karısının yaşadığı eve giden firari, kapının önünde İclal G.'yi bıçakladı. Bacaklarından ve sırtından yaralanan genç kadın, kanlar içinde kaldı. Öfkeli adam daha sora eşini dövmeye başladı. İclal G. çığlık çığlığa bağırdı. Çevre sakinleri, polisi aradı.
3 SAAT DİRENDİ
Polisi gören Tarık D., bu kez sokak ortasında darp ettiği İclal G.'yi bıçakla rehin aldı. Ekipler, Tarık D.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Yardım için olay yerine giden Özel Harekat polisleri, evi kuşattı. Çevik Kuvvet de vatandaşların linç girişimine karşı mahallede önlem aldı. Müzakereci polis, 3 saatlik bir çabayla Tarık D.'yi ikna etmeyi başardı. Cezaevi firarisi Tarık D. gözaltına alınırken, aşırı kan kaybeden kadın hastaneye kaldırıldı. "Eşim başkası ile ilişkisi olduğunu söylüyordu. Bunları duyunca firar etim, evine gittim. Gözüm dönmüştü, öldürecektim. Patronu ile beni aldatıyornuş. Ben eve geldiğimde o da evden çıkıyordu" diye ifade veren Tarık D. tutuklandı.
3 SAAT DİRENDİ
Polisi gören Tarık D., bu kez sokak ortasında darp ettiği İclal G.'yi bıçakla rehin aldı. Ekipler, Tarık D.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Yardım için olay yerine giden Özel Harekat polisleri, evi kuşattı. Çevik Kuvvet de vatandaşların linç girişimine karşı mahallede önlem aldı. Müzakereci polis, 3 saatlik bir çabayla Tarık D.'yi ikna etmeyi başardı. Cezaevi firarisi Tarık D. gözaltına alınırken, aşırı kan kaybeden kadın hastaneye kaldırıldı. "Eşim başkası ile ilişkisi olduğunu söylüyordu. Bunları duyunca firar etim, evine gittim. Gözüm dönmüştü, öldürecektim. Patronu ile beni aldatıyornuş. Ben eve geldiğimde o da evden çıkıyordu" diye ifade veren Tarık D. tutuklandı.
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