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'Bülo'k liste!

Vekil adayları açıklandı, ’de savaş çıktı. ’nun listesini, yardımcısı ’ın değiştirdiği anlaşıldı.

Bülok liste!
Her seçimde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de otoriteyi de kaybetti. 24 Haziran için hazırladığı milletvekili aday listesinin değiştirildiği iddia edildi.

Son anda dışarıda kalan İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaşadıklarını 'nin kanalı Halk TV'de dile getirdi: adımı listeye yazdı. Fakat , çizdi.



İŞTE DİĞER MÜDAHALELER
'ta son sıradaki Özkan Yalın, el çabukluğuyla ilk sıraya getirildi. Diğerleri 'ya gitti.
'da 4. sırada yer alan Ferda Kudunoğlu kızdı. Hem adaylıktan hem partiden ayrıldı.
İstanbul 1. Bölge 8. sıradaki Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, resti çekti. 1. sıraya yerleşti.
Milletvekili Mevlüt Dudu elendi. Yerine yeni boşandığı Suzan Şahin aday gösterildi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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