'Bülo'k liste!

Her seçimde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de otoriteyi de kaybetti. 24 Haziran için hazırladığı milletvekili aday listesinin değiştirildiği iddia edildi.
Son anda dışarıda kalan İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaşadıklarını CHP'nin kanalı Halk TV'de dile getirdi: Kılıçdaroğlu adımı listeye yazdı. Fakat Bülent Tezcan, çizdi.
İŞTE DİĞER MÜDAHALELER
Uşak'ta son sıradaki Özkan Yalın, el çabukluğuyla ilk sıraya getirildi. Diğerleri YSK'ya gitti.
Trabzon'da 4. sırada yer alan Ferda Kudunoğlu kızdı. Hem adaylıktan hem partiden ayrıldı.
İstanbul 1. Bölge 8. sıradaki Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, resti çekti. 1. sıraya yerleşti.
Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu elendi. Yerine yeni boşandığı Suzan Şahin aday gösterildi.
Son anda dışarıda kalan İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaşadıklarını CHP'nin kanalı Halk TV'de dile getirdi: Kılıçdaroğlu adımı listeye yazdı. Fakat Bülent Tezcan, çizdi.
İŞTE DİĞER MÜDAHALELER
Uşak'ta son sıradaki Özkan Yalın, el çabukluğuyla ilk sıraya getirildi. Diğerleri YSK'ya gitti.
Trabzon'da 4. sırada yer alan Ferda Kudunoğlu kızdı. Hem adaylıktan hem partiden ayrıldı.
İstanbul 1. Bölge 8. sıradaki Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, resti çekti. 1. sıraya yerleşti.
Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu elendi. Yerine yeni boşandığı Suzan Şahin aday gösterildi.
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