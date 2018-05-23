Aile konutunun satışı için dava hakkı var

Eşimle ortak aldığımız daireye aile şerhi koyduk. Şimdi evi satmak zorundayım eşim bu konuda rıza göstermiyor. Hatta gerekirse boşanma davası açabileceğini söylüyor. Ne yapabilirim?
Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz.
Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için Aile Mahkemesi'ne başvurmanız gerekmektedir.
GİRİŞ KATTA OTURAN ASANSÖR GİDERİ ÖDEMEYEBİLİR
11 katlı apartmanda oturuyorum. Giriş katında oturduğum için asansör gideri ödemek istemiyorum. Bu konuda bana yol gösterir misiniz?
Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir soru vardı.
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33.
Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
ERİŞİM ENGELLENEBİLİR
Sosyal medyada kişisel haklarıma saldırı oldu. Hem de eski eşimden. Bunu ispatlayabilirim. Mahkemede onun ceza alması istiyorum. Mümkün mü?
Bu konuda benzer sorularla karşılaşıyoruz. Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz.
Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.
Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.
Evimde çalıştırdığım Gürcistanlı bakıcının çalışma izninin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi benim de suçlu olduğum ve ceza almam söz konusu. Ne yapmalıyım? Dava açarsam kimi ve nasıl açmalıyım?
Burada kamuya karşı sorumluluk tarafınızdadır.
Davanızı ancak bakıcınıza yöneltebilir, onun bu haksız eylemi nedeniyle ödemek zorunda kaldığınız zararın teminini talep edebilirsiniz.
Ayrıca ilgili çalışan konusunda suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz.
Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için Aile Mahkemesi'ne başvurmanız gerekmektedir.
GİRİŞ KATTA OTURAN ASANSÖR GİDERİ ÖDEMEYEBİLİR
11 katlı apartmanda oturuyorum. Giriş katında oturduğum için asansör gideri ödemek istemiyorum. Bu konuda bana yol gösterir misiniz?
Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir soru vardı.
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33.
Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
ERİŞİM ENGELLENEBİLİR
Sosyal medyada kişisel haklarıma saldırı oldu. Hem de eski eşimden. Bunu ispatlayabilirim. Mahkemede onun ceza alması istiyorum. Mümkün mü?
Bu konuda benzer sorularla karşılaşıyoruz. Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz.
Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.
Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.
Evimde çalıştırdığım Gürcistanlı bakıcının çalışma izninin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi benim de suçlu olduğum ve ceza almam söz konusu. Ne yapmalıyım? Dava açarsam kimi ve nasıl açmalıyım?
Burada kamuya karşı sorumluluk tarafınızdadır.
Davanızı ancak bakıcınıza yöneltebilir, onun bu haksız eylemi nedeniyle ödemek zorunda kaldığınız zararın teminini talep edebilirsiniz.
Ayrıca ilgili çalışan konusunda suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
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