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'Uğur'suz liste

’de , İnce’nin verdiği 20 ismin 18’ine çizik attı. İnce köprüleri yaktı: Partiyle organik bağı olmayan gazeteci kadar etkimiz yok. O istediği isimlerin hepsini yazdırıyor. Ben ise yazdıramıyorum...

Uğursuz liste
CHP'nin listesi, çatlak yarattı. Mevcut milletvekillerinin yüzde 48'i listelerde kendine yer bulamadı. Parti içinde çekişmelere neden olan liste belirleme sürecinde yaşananların perde arkasına TAKVİM ulaştı. 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin CHP Genel Başkanı Kemal 'na sunduğu 20 kişilik listeden sadece 2'sinin seçilebilecek yerden aday gösterilmesi bardağı taşırdı. İşte CHP'de son 48 saat içinde şunlar yaşandı:
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesi için 20 kişilik liste sundu. Kılıçdaroğlu ise sadece ikisini seçilebilecek yerde aday gösterdi. Biri Bolu milletvekili Tanju Özcan, diğeri ise Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün'dü. İnce, Kılıçdaroğlu'na "Özcan'ı Bolu'dan birinci sıraya koymazsan Bolu mitingine çıkmam" diyerek uyardı. Bu uyarıyı dikkate alan Kılıçdaroğlu, Özcan'ı birinci sıraya koydu. İnce'ye yakın isimleri ise aday yapmadı. İnce de telefonlarını kapatıp, mitinglerini iptal etti.



BOŞUNA UĞRAŞMASIN...
Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'yi önceki gün dört kez aradı ama ulaşamadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Muharrem'e ulaşamıyorum. Sen ulaş benimle mutlaka görüştür" diye talimat verdi. O da ulaşamadı. İnce'nin danışmanları "Biz de ulaşamıyoruz. Muharrem Bey çok sinirli" dedi. İnce, kurmaylarına da "Partiyle organik bağı olmayan gazeteci kadar etkimiz yok. O istediği isimlerin hepsini yazdırıyor. Ben ise yazdıramıyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile görüşen Dündar'ın önerdiği isimler, Atilla Sertel, ve 'ydi. Üçü de seçilebilecek yerlere kondu.
Kılıçdaroğlu, İnce'ye yakın bir milletvekilini yanına çağırdı. "Muharrem'e söyleyin, boşuna uğraşıp kriz çıkarmasın. Listeleri değiştirmeyeceğim" dedi. İnce ise "O zaman Düzce ve Bolu'da neler söyleyeceğim görsün" diyerek rest çekti. Ancak danışmanları onu bu açıklamalardan vazgeçirdi.



GÜL'E KURBAN EDİLDİM
CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi farklı bir iddiada bulundu. Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" diye konuştu.


ZAFER ŞAHİN
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