ABD Başkanı Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını talep etti. Trump, "FBI'dan bir ekip, kampanya dönemi gizlice ekibin içinde yer aldığına eminiz. Bunların araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Trump: FBI kampanya ekibimize sızdı
Etiketler: donald trump , FBI
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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