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Trump: kampanya ekibimize sızdı

Trump: FBI kampanya ekibimize sızdı
ABD Başkanı Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası ekibine 'ın sızıp casusluk yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını talep etti. Trump, "FBI'dan bir ekip, kampanya dönemi gizlice ekibin içinde yer aldığına eminiz. Bunların araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
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