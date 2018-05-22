Kilometresiyle oynanan araç ayıplı maldır

Bir galeriden ikinci el otomobil aldım. Kilometresiyle oynandığı ortaya çıktı. Bunu servisle de kanıtlayabiliyorum. Dava açarsam ödediğim paranın bir kısmını geri alabilir miyim?

Kilometresi ile oynanmış araçta gizli ayıp söz konusudur. Satıcı ayıbın varlığını bilmese bile bundan sorumludur ve araç gizli ayıplı olarak satıldığı için, aracın iade edilerek ödenen bedelin geri alınması veya araç satış bedelinde indirim talep edilmesi mümkündür.

Satıcı aracın kilometresi ile oynadıysa burada cezai sorumluluğu da vardır.



YANLIŞ TEDAVİ CEZA NEDENİ

Bir tüp bebek merkezine başvurduk. 2 aydır yapılan tedavinin hatalı olduğunu söylediler. Dava açmak istediğimizi söyledik, "Davayı kazanamazsınız" diye karşılık verdiler. Maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyim?

Hekimler hastanın zarar görmesine neden oluyorsa bu halde sorumluluğu doğmaktadır. Hekimliğin kötü uygulanması, hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmalin varlığı halinde açılacak olan dava türü ise malpraktis olarak adlandırılır.

Ayrıca hekimin hastanın zarar görmesine yol açması çoğu zaman cezai sorumluluk da doğurur. Yanlış bir tedavi nedeniyle bir zarara uğradıysanız bunu bir raporla ispatlayabiliyorsanız hekimin ve hastanenin sorumluluğu vardır ve tarafınıza tazminat ödemek durumunda kalabilir.



ZEHİRLENME DURUMUNDA RESTORANA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİNİZ

Tahtakale'de iki kez aynı restoranda yediğim yemeklerden zehirlendim. Dava açmaya karar verdim. Aynı gün sadece ben değil, birçok kişinin de zaman zaman zehirlendiğini öğrendim. Birkaç kişi ortak dava açabilir miyiz. Bir sonuç elde edebilir miyiz? Çünkü şikayetlerimiz hiçbir sonuç getirmedi.

Olayınızda bir hizmet kusuru vardır ve restoran ayıplı hizmetinden dolayı sorumludur. Eğer bu restoranda yediğiniz yemekten zehirlendiğinizi ispat edebilirseniz restorana karşı tazminat davası açabilirsiniz. Ayrıca restoranı gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüklerine de şikayet edebilirsiniz.



MİRAS PAYLAŞIMI

Emekli bir beyle evlendim. Birlikte daire aldık. Bir süre sonra ortak yazlık aldık. Eşim 4721 sayılı 2001 tarihli medeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 12 sene sonra vefat etti. Çocuklarına karşı miras konusunda haklarımı bilmiyorum. Aşağıdaki bölümlerden hangisinden yararlanma hakkım var? 1- Edinilmiş mallara katılma 2- Paylaşmalı mal ayrılığı 3- Mal ortaklığı

Evliliğin vefatla sona ermesi halinde öncelikle taraflar arasındaki mal rejimi tasfiye edilir. Eşinizin ölüm tarihinden ziyade edindiğiniz mülkleri kanun değişikliğinden önce mi sonra mı yaptığınız önem taşır. Zira 2002 yılından sonra taraflar aralarında başka bir rejim belirlememişlerse kanuni mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşinizle edindiğiniz malların 2002'den sonra edindiğinizi varsayarsak terekeye karşı hem alacaklı hem de borçlu konumunda olursunuz. Katılma alacağı bakımından mal varlığı değerleriniz eşit bir şekilde paylaştırılacağından uhdenizde olan mal için terekeye yarı oranda borçlu, eşinizin üstüne olan maldan ise yarı oranda alacaklı olursunuz.

Mal rejiminin tasfiyesinden sonra miras alacağınız olan 1/4 hissenizi de terekeden alırsınız. Mal varlığının 2002 tarihinden önce alınmış olması halinde ise eski mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi geçerli olacak, bu durumda katılma alacağı bakımından terekeden mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle bir alacağınız veya borcunuz bulunmayacak, sadece normal miras payınız olan 1/4'lük payı alacaksınız.



KÖPEK ÖLDÜRENE HAPİS

İstanbul Etiler'de yaşıyorum. Hatırı sayılır bir gelirim var. Son 5 aydır yan komşumla sorun yaşamaya başladım. Birkaç hafta sonra köpeğim öldü. Araştırmalarımda köpeğimin zehirlendiği kesinleşti. Çok büyük bir ihtimalle komşum zehirledi. Dava açarsam ve kazanırsam hapis cezası alır mı?

Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre komşunuzun eylemi Türk Ceza kanunu 151/2'ye göre mala zarar verme suçunu oluşturmakta ve suçun işlenmesi halinde dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası öngörülmektedir. Komşunuz hakkında şikayetçi olmadan önce köpeğinizin komşunuz tarafından zehirlendiğini belgeler deliller toplamanızı tavsiye ederim. Sahipli hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, yeri gelmişken sahipsiz hayvanların öldürülmesi veya onlara işkence edilmesi hususundaki mevcut düzenlemeden ve meclis gündeminde olan tasarıdan da söz etmek isterim.

Mevcut düzenlemede sahipsiz hayvanları öldürmenin, işlence etmenin cezası idari para cezasından ibarettir.

Fakat meclis gündeminde olan tasarı ile Hayvanları Koruma Kanunu ve bu konularla ilgili önemli düzenlemeler yapılması beklenmektedir.

Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra sahipsiz hayvanları öldürmek onlara işkence ve eziyet etmek suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir.





AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL