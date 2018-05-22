İşte Şadiye

İzmir'de yaşayan Şadiye Gündoğan (44), ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemedi. Ama asla pes etmedi. 11, 20 ve 24 yaşlarında 3 oğlu olan Gündoğan, balık ağı örme işinden terziliğe ve ev temizliğine kadar çok farklı işlerde çalıştı. Önce yakın çevresinin evlerini temizleyen Gündoğan, tavsiye üzerine işlerini geliştirdi ve haftanın tüm günleri çalışır hale geldi. İş talebi artan Gündoğan, yakın çevresindeki ev kadınlarından destek istedi. Gündoğan, bir süre temizlik şirketi bünyesinde çalışarak, sistemin nasıl işlediğini öğrendi. 6 ay önce kendi temizlik şirketini kuran Gündoğan, 6 kadını yanına alıp onlara iş verdi. Şirketin tanıtımı ve reklamı için kart bastırıp hizmete geçti. İnternet sitesi hazırlattı; yoğun iş talebine yetişebilmek için ise bezi elinden bırakmadı.
Hem ekibini koordine eden hem de temizlik yapan Şadiye Gündoğan, temizlik işinde güvenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Arabam yok, malzemem yok. İş alıyor ve çalışacak personel ayarlıyorum. Ben de onlarla birlikte gidip, çalışıyorum. Eşim alçısıva işi yapıyor. Bir kadın olarak aile bütçesine destek oluyorum. Küçük oğlum okuyor, diğerleri de evlenecek. Birikim yapacak kadar kazanmıyorum. Aslanın ağzından ekmeği kapıyoruz."
Hem ekibini koordine eden hem de temizlik yapan Şadiye Gündoğan, temizlik işinde güvenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Arabam yok, malzemem yok. İş alıyor ve çalışacak personel ayarlıyorum. Ben de onlarla birlikte gidip, çalışıyorum. Eşim alçısıva işi yapıyor. Bir kadın olarak aile bütçesine destek oluyorum. Küçük oğlum okuyor, diğerleri de evlenecek. Birikim yapacak kadar kazanmıyorum. Aslanın ağzından ekmeği kapıyoruz."
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