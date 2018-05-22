Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki...

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine giderek İsrail'in katliamlarına ve yerleşim politikalarına ilişkin dosyayı teslim etmişti.

Bu hamleye yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

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