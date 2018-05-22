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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi hamlesinin ardından "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Dışişlerinden İsraile sert tepki!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine giderek İsrail'in katliamlarına ve yerleşim politikalarına ilişkin dosyayı teslim etmişti.

Bu hamleye yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

  • 22 Mayıs 2018, Salı 16:02
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