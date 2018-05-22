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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik Kudüs görüşmesi!

Cumhurbaşkanı , Filistin Devlet Başkanı ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, başarılı geçen İİT zirvesinin İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemeleri açısından da önemli olduğuna işaret etti.

İSRAİL'İN İHLALLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TAŞINACAK


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin 'deki Büyükelçiliği'ni 'e taşıması ve İsrail'in 'de masum göstericileri katletmesiyle gerçekleştirilen ihlalleri Birleşmiş Milletler'e taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklı davalarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türkiye'ye müteşekkir olduklarını da belirtti.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 16:13
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