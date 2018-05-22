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Ezber Bozan Bir Hareket: İlk Oy Hareketi!

Geleceğin oylanacağı ve Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 24 Haziran seçimlerinde toplumu bilinçlendirmeyi, düşünmeye ve araştırmaya davet etmeyi amaçlayan İlk Oy Hareketi başladı. Gençler tarafından başlatılan ve tüm dayatmalardan uzak tutulan sivil toplum hareketi; alışılmışın dışına çıkarak ezber bozan duruşuyla 24 Haziran seçimlerine damgasını vuruyor.

Ezber Bozan Bir Hareket: İlk Oy Hareketi!

Tek bir oy'un bile kıymetini bilen gençler, aynı zamanda bu seçimi, yeni sistemin ilk seçimi ve ilk oyu olarak da değerlendiriyor. Gençler; yersiz eleştirilere, kulaktan dolma klişelere, yalnızca moda diye kapılıp gidilen akımlara artık müsaade etmemek için İlk Oy Hareketi olarak yola çıkıyor. Geleceğini riske atmamak için güçlerini birleştirmeyi tercih eden gençlik, bu hareketi bir görev bilinciyle sahipleniyor.

Manifestosunda "Ya şimdi ya hiç! Harekete geç!" ifadelerine yer veren İlk Oy Hareketi; gençliğe ve tüm topluma gençliğin diliyle hitap ediyor. Basmakalıp cümlelerin, hiçbir sonuca erişemeyen eleştirilerin tamamen karşısında duran hareket; tüm baskı ve tarafların uzağında tepeden tırnağa sivil, tepeden tırnağa özgün bir duruş izliyor. "Buradayız ve varız!" diyerek seslerini çıkaran gençler, İlk Oy Hareketi'yle üstü örtülen gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor ve geleceği baştan yazıyor!

Klasik gençlik hareketlerinden uzak bir tavır sergileyen İlk Oy Hareketi; sıra dışı, yepyeni ve ezber bozan projeleri ile yapılmayanı yaparak gençliğe yeni bir soluk getiriyor. Tüm tabuları yıkacak dizi projesi, önyargıları yerle bir edecek video yarışma serisi ve benzerine pek de rastlanmayan kampanyaları ile 24 Haziran seçimine yeni bir dokunuş ile geliyor.

Güçlerinin ve yapabileceklerinin farkında olan gençler, Türkiye'nin geleceği adına harekete geçmek için İlk Oy Hareketi'nde onların sesine kulak vermenizi bekliyor. Şimdi gelecek için harekete geçme vakti!

İlk Oy Hareketi İletişim:

www.ilkoyhareketi.com

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E-mail: ilkoyhareketi@gmail.com

  • 22 Mayıs 2018, Salı 15:28
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