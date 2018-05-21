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'den skandal hareket! Vatandaşı elinin tersiyle itti

Kendi adamlarını 'nin milletvekili aday listesine sokayaman , hıncını vatandaştan çıkardı.

Muharrem İnceden skandal hareket!

lideri Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Yalova Milletvekili 'ye karşı operasyon başlattı.

İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin kaybedilmesiyle partideki en büyük rakibini saf dışı bırakmış olacak.

İNCE'YE YAKIN İSİMLERİN TEK TEK ÜZERİ ÇİZİLDİ
Bunun ilk adımını CHP listelerini oluştururken atan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye yakın isimleri tek tek listeden çıkardı.

İnce'nin adamlarının kesik yemesi, bugün Zonguldak ve Bartın mitinglerini de durdurma noktasına getirdi.

Muharrem İnce'den skandal hareket! Vatandaşı elinin tersiyle itti

İNCE KILIÇDAROĞLU'NA BOZULDU
Aday listeleri dün akşam saatlerinde basına sızdırıldı ama Muharrem İnce'nin günün erken saatlerinde haberi oldu ve kendisine yakın isimlerin sahanın dışına itilmesine çok bozuldu.

CHP'LİLERİ İTTİRDİ
Hatta mitingde sahneye çıkmak üzere otobüsten inerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan CHP'lileri ittirdiği anlar kameraya yansıdı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 14:14
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