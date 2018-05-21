Muharrem İnce'den skandal hareket! Vatandaşı elinin tersiyle itti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye karşı operasyon başlattı.

İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin kaybedilmesiyle partideki en büyük rakibini saf dışı bırakmış olacak.

İNCE'YE YAKIN İSİMLERİN TEK TEK ÜZERİ ÇİZİLDİ

Bunun ilk adımını CHP listelerini oluştururken atan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye yakın isimleri tek tek listeden çıkardı.

İnce'nin adamlarının kesik yemesi, bugün Zonguldak ve Bartın mitinglerini de durdurma noktasına getirdi.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NA BOZULDU

Aday listeleri dün akşam saatlerinde basına sızdırıldı ama Muharrem İnce'nin günün erken saatlerinde haberi oldu ve kendisine yakın isimlerin sahanın dışına itilmesine çok bozuldu.

CHP'LİLERİ İTTİRDİ

Hatta mitingde sahneye çıkmak üzere otobüsten inerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan CHP'lileri ittirdiği anlar kameraya yansıdı.