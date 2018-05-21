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'deki ana davasında 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

'deki ana davasında, 104 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

İzmirdeki FETÖ davasında ceza yağdı

'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 /PDY sanığının yargılandığı davada, mahkeme 137 kişi hakkındaki kararını açıkladı.

104'ü hakkında ağırlaştırılmış cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasındaki bazı isimler şöyle:

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan

Eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

Eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

Eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur

Eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün

Eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka

Eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 14:25
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