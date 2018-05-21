İzmir'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 FETÖ/PDY sanığının yargılandığı davada, mahkeme 137 kişi hakkındaki kararını açıkladı.
104'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasındaki bazı isimler şöyle:
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan
Eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen
Eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol
Eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur
Eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün
Eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka
Eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş
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