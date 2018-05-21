Erdoğan'dan İsrail dışındaki tüm ülkelerin büyükelçilerine davet
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek. Programa İsrail dışındaki tüm ülkelerin büyükelçilerinin davet edildiği öğrenildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , İsrail , Cumhurbaşkanı
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