;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Eren Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi

Erdoğan'dan dışındaki tüm ülkelerin büyükelçilerine davet

ve Genel Başkanı , bu akşam büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek. Programa dışındaki tüm ülkelerin büyükelçilerinin davet edildiği öğrenildi.

Erdoğandan İsrail dışındaki tüm...

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince paylaşılan programa göre, Erdoğan'ın büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı Genel Merkezinde düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre iftar programına dışındaki tüm ülkelerin büyükelçileri davet edildi.

Etiketler: , , ,
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 14:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar