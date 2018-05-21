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Hatay'da devrildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Hatayda askeri araç devrildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir , henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 22:21
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