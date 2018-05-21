Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.
Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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