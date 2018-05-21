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Kod adı:Memati

Kod adı:Memati
15 Temmuz'da cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit astsubay 'in katillerinden olan 'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atmaca'nın bağlantısını ortaya koyan itirafçının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Mehmet Y.'nin ifadesinde, Atmaca ile ağabeyi Eren Atmaca'nın FETÖ'cü olduğu anlatıldı. Halisdemir'e son iki kurşunu sıkan Atmaca'nın örgüt içinde "Memati", ağabeyinin ise "Polat" kod isimlerini kullandıkları belirtildi.

Yüksel TEMEL
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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