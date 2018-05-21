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Katil damat yakalandı

Katil damat yakalandı
Kocaeli'nde eski kayınpederini öldüren katil yakalandı. Korkunç olay önceki gün yaşandı. Dekorasyoncu Burhan Soyluçiçek, boşandığı eski eşi 'la konuşmak için kayınpederi 'ın kapısını çaldı. Burada eski eşi ile konuşmaya başladı. Ancak tartışma çıkınca silahına sarıldı. Kurşun yağdırdığı İsmail Ulutaş kurtarılamadı. Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş da yaralandı. Olaydan sonra kaçan katil ise dün yakalandı.

Abbas ÇAKAR
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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