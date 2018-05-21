Karaman baskan

Havuzda boğulan genci belediye başkanı kurtardı. İnanılmaz olay dün Karaman'daki Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda yaşandı. 15 yaşındaki Davut Şimşek, yapımı süren havuza atladı. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bu sırada parktaki çalışmaları takip eden Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkardı. Suya atladı. Boğulan genci kurtardı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin, ikinci kez kalbi durdu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Şimşek'i kurtaran Çalışkan, "10 dakika suyun altında kalmış. Hemen suya girip çocuğu kurtardım. Sağlık görevlileri duran kalbini çalıştırdı. Şimdi çocuğumuz tedavi altında" dedi.