;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İzmir'deki FETÖ davasında ceza yağdı

'de kazan kaynıyor! 'ye yakın isimler tasfiye mi edildi?

'de kazan kaynıyor. Liste dışı kalan adaylar kazan kaldırdı. , Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan isimlerin tasfiye edildiğini söyledi. Bir diğer isim olan ise kendisini 'ın istemediğini ve o yüzden liste dışı kaldığını ifade etti. Ayrıca eski CHP'li ise yapılan listeye ''ye yakın isimler tasfiye edildi' yorumunda bulundu.

CHPde kazan kaynıyor!

Genel Başkanı tarafından hazırlanan milletvekili listesi partide büyük bir rahatsızlık meydana getirdi.

İlk gece şokunun atlatılmasından sonra listeye giremeyen isimler, tek tek tepkilerini dile getirmeye başladı.

ÇİZİKLERİN PERDE ARKASI
Liste dışında kalan CHP Trabzon Milletvekili , Abdullah Gül'ün adaylık sürecini hatırlattı.

Pekşen, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda; Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan tüm isimlerin tasfiye edildiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İRADESİNİ YOK SAYDI
Liste dışında kalan isimlerden biri olan ise, 'ı suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sorgulatan sözlere imza atan Eren Erdem, "Bülent Tezcan uygun görmediği için milletvekili adayı olamadım" dedi.

Eski CHP'li 'ten liste yorumu: İnce'ye yakın olanlar tasfiye edildi

Eski CHP'li Hurşit Güneş, sosyal medya hesabından CHP'nin dün açıkladığı mileltvekili aday listesini değerlendirdi. İnce'ye yakın olanların tasfiye edildiğini iddia eden Güneş, "Aklından liderlik geçirenler liste dışı. Geçirmeyen ama ürkülenler de liste dışı" ifadesini kulandı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 14:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar