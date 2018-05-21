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- uçağına yıldırım çarptı

- seferini yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait yolcu uçağı havada isabet eden yıldırım sonucu 'na acil iniş yaptı.

İstanbul-Erzurum uçağına yıldırım çarptı

Havalimanı'ndan akşam saatlerinde 'a gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait yolcu uçağına havada yıldırım isabet etti. Yolcularda korku ve paniğe neden olan olay sonrası uçak, 'na saat 19.55'te acil iniş yaptı. Uçağın havalimanında yapılan kontrollerinde herhangi bir teknik arıza oluşmadığı belirlendi. Uçak yakıt ikmali yaptıktan bir süre sonra yeniden havalanarak Erzurum Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

Bu arada çoğunluğu Bursa'daki karşılaşmadan dönen Erzurumspor taraftarlarının yer aldığı uçakta yaşanan panik nedeniyle, 2 yolcunun karayolu ile seyehatini tamamlamak üzere Trabzon Havalimanı'nda indiği öğrenildi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 06:39
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