CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın yapmayı planladığı iki mitingi sesinin kısılması nedeniyle iptal edebileceğini bildirdi.
'SESİM KISILDI, KUSURA BAKMAYIN'
İnce, Twitter hesabından "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." paylaşımında bulundu.
İnce'nin bu paylaşımı milletvekili aday listesi kesinleşmesinin ardından yapması dikkatlerden kaçmadı. Listeden rahatsız olduğu iddia edilen İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gideceği iddia edildi
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