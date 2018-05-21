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Emniyet Müdürü 'a için gelen 2 kişi yakalandı

Atatürk Havalimanı'na Nisan ayının son günlerinde 'dan gelen 2 Çeçen asıllı şahsın durumlarından şüphelenerek gözaltına alan ekipler, şahısların telefonlarında 'a ait görüntülerle birlikte İstanbul Emniyet Müdürü 'ın fotoğraflarına ulaştı.

Suikast için gelmişlerdi! Kıskıvrak yakalandılar

cellatlarının kafa kesme görüntülerinin de tespit edildiği telefonlarda Emniyet Müdürü Çalışkan'a ait olduğu ileri sürülen ancak kesinlikle doğru olmayan sözde sosyal medya yazışmaları da tespit edildi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 07:26
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