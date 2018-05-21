İstanbul Atatürk Havalimanı'na Nisan ayının son günlerinde Rusya'dan gelen 2 Çeçen asıllı şahsın durumlarından şüphelenerek gözaltına alan ekipler, şahısların telefonlarında DEAŞ'a ait görüntülerle birlikte İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın fotoğraflarına ulaştı.
DEAŞ cellatlarının kafa kesme görüntülerinin de tespit edildiği telefonlarda İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ait olduğu ileri sürülen ancak kesinlikle doğru olmayan sözde sosyal medya yazışmaları da tespit edildi.
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