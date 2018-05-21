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'da feci ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul- seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. da 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kütahyada feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul- seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

da otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 08:23
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