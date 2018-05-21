Harbi yürüyecek

Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, halk sağlığını tehlikeye atan korsan lens satışlarının sürmesi üzerine topladığı imzaları Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek. "Mevcut yasa uygulansın. Halkın sağlığı tehlikede" diyen Harbi, korsan lens satışlarının engellenmesi adına "Korsan Lens Satışına Hayır" yürüyüşüne başlayarak Ankara'ya doğru yola çıkacak. Yürüyüşün 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.
Emir SOMER
Emir SOMER
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