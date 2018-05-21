Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Başbuğ, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" dedi.
İlker Başbuğ aday olacak mı? Yanıt geldi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.
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