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aday olacak mı? Yanıt geldi

Eski Genelkurmay Başkanı , İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

İlker Başbuğ o partiden aday mı?

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Başbuğ, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" dedi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:05
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