CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. "Türkiye'de demokrasi yok" naraları atan CHP'lilerin nasıl bir 'demokrasi' istediği bir kez daha ortaya serildi. Kadıköy'deki AK Parti seçim irtibat bürosuna saldıran bir kadın, büronun önünde asılı olan bayrakları nefretle sökmeye çalıştı.

O anlar saniye saniye kaydedildi. Özellikle Türk bayraklarını nefretle yırttığı görülen kadın gelen tepkilere ise aldırış etmedi.



CHP ÜYESİ NURDAN KUTMEN

AK Parti'nin seçim bürosuna saldıran kişinin CHP üyesi Nurdan Kutmen olduğu belirlendi. Kutmen, Kadıköy Belediyesi'nin milletin vergilerinden aktardığı milyonlarca lirayla finanse ettiği Kadıköy Gönüllüleri adlı oluşumda da oldukça aktif bir şekile görev yapıyor.





Saldırgan CHP üyesi Nurdan Kutmen ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt NUHOĞLU

"NEYE VE KİME HİZMET ETTİKLERİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

CHP'li Kutmen'in saldırısıyla ilgili konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve AK Parti Kadıköy Meclis üyesi Ömer Şahan, "Bu toplantılara ve bu millete yabancı olan bir anlayışın tahammülsüzlüğünün tezahürüdür. Kadıköy Belediyesi tarafından milyonlarca lira aktarılan Kadıköy gönüllülerinin neye ve kime kime hizmet ettiğinin en güzel örneği" diyerek alçak saldırıya tepki gösterdi.