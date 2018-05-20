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öğrenciler Bağcılar’da Kur’an ziyafeti verdi

tarafından düzenlenen “Uluslararası Kuran Gecesi” programında ’de eğitim gören üniversite öğrencileri, Kuran’ı Kerim okuyup İslam alemi için dua etti. Okuduğu sela ile dinleyenleri duygualndıran ’nün oğlu , “’da dualar daha çok kabul oluyor. Bu yüzen başta olmak üzere dünya barışı için dua etmeliyzi” dedi.

Yabancı uyruklu öğrenciler Bağcılar’da Kur’an ziyafeti verdi
Ramazan Ayı nedeniyle tarafından bu mübarek ayın anlamı ve önemine yönelik zengin içerikli programlar devam ediyor. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda iftardan sonra başlayan etkinliklerin dün geceki konukları 'de eğitim gören üniversite öğrencileri oldu. İlçe sakinleri çocuklarını da yanına alıp bu manevi iklimden yararlanmak için alanı doldurdu. "Uluslararası Kur'an Gecesi" isimli programda sahneye çıkan 7 öğrenci, davetlileri selamladıktan sonra kendilerini tanıtıp Türkiye'deki yaşantıları ve eğitimleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından ilk olarak Tanzanyalı öğrenci Omar Adam'ın Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından sırasıyla İran'dan Hamid, 'ten Faris Cehajic, 'dan Abudusaimaiti Aıbaıdula, Malezyalı Muhammed Ahmed Bin Zaid ve Iraklı Mustafa Çakmakcı, okudukları ayetlerle verdi.



"Dindar ve saygın bir hayat olduğu için Türkiye'yi tercih ettim"
ÖĞRENCILER arasında yer alan Shaban Ramathan Mubaje'nin oğlu Abdussalam Wamimimbi (21) de sela okuyarak alanda duygu dolu saatler yaşanmasına neden oldu. Kuran'ı Kerim programına yoğun ilgiden memnun kaldığını söyleyen Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölüm 2. Sınıf öğrencisi Abdussalam, "Dindar ve saygın bir hayat olduğu için Türkiye'de okumayı tercih ettim. Burada insanlar çok güvenilir ve çok misafirperver. Türkiye'de eğitim görmekten çok mutluyum" dedi.

" aleminin birlik ve beraberliği için semaya uzandı"
TÜM inananları için duaya davet eden Wamimimbi, "'da dualar daha çok kabul oluyor. Bu yüzen başta Kudüs olmak üzere dünya barışı için dua etmeliyiz. Kudüs biz Müslümanların kutsal toprağı ve er yada geç özgürlüğe kavuşacak" dedi.Programın sonunda eller İslam aleminin birlik ve beraberliği için semaya uzandı. Kuran'ı Kerim etkinliği boyunca Perşembe geceleri farklı isimlerin katılımıyla sürecek.
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