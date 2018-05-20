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Rızada sınırı!

Rızada alkol sınırı!

İstanbul'da aldığı aşırı ün etkisiyle kendini savunamayacak durumda olan N.K.'ya (39) cinsel saldırıyla suçlanan taksi şoförü Hüseyin K. (46) tutuklu yargılanıyor. 13,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi isteniyor. , "Kendi rızasıyla ilişkiye girdik" dedi. Ancak iddianamede taksicinin, N.K.'yı karakola teslim etmediği ve kadının yoğun alkol kullanımı nedeniyle rızasının geçerli bir rıza olamayacağı belirtildi.

ALİ OKTAY

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