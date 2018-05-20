İstanbul'da aldığı aşırı alkolün etkisiyle kendini savunamayacak durumda olan N.K.'ya (39) cinsel saldırıyla suçlanan taksi şoförü Hüseyin K. (46) tutuklu yargılanıyor. 13,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Taksici, "Kendi rızasıyla ilişkiye girdik" dedi. Ancak iddianamede taksicinin, N.K.'yı karakola teslim etmediği ve kadının yoğun alkol kullanımı nedeniyle rızasının geçerli bir rıza olamayacağı belirtildi.
ALİ OKTAY
Rızada alkol sınırı!
İstanbul'da aldığı aşırı alkolün etkisiyle kendini savunamayacak durumda olan N.K.'ya (39) cinsel saldırıyla suçlanan taksi şoförü Hüseyin K. (46) tutuklu yargılanıyor. 13,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Taksici, "Kendi rızasıyla ilişkiye girdik" dedi. Ancak iddianamede taksicinin, N.K.'yı karakola teslim etmediği ve kadının yoğun alkol kullanımı nedeniyle rızasının geçerli bir rıza olamayacağı belirtildi.
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
- "Savunmadan" istihdam atağı
- Yabancı uyruklu öğrenciler Bağcılar’da Kur’an ziyafeti verdi
- İhanet mutlak boşanma sebebidir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.