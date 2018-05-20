Rızada alkol sınırı!

İstanbul'da aldığı aşırı alkolün etkisiyle kendini savunamayacak durumda olan N.K.'ya (39) cinsel saldırıyla suçlanan taksi şoförü Hüseyin K. (46) tutuklu yargılanıyor. 13,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Taksici, "Kendi rızasıyla ilişkiye girdik" dedi. Ancak iddianamede taksicinin, N.K.'yı karakola teslim etmediği ve kadının yoğun alkol kullanımı nedeniyle rızasının geçerli bir rıza olamayacağı belirtildi.



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