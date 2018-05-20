Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KPSS lisans başvuruları 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.

ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.

Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.

10 Mayıs'ta başlayan 2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 21 Mayıs'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

KPSS ÜCRET ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)





ÖSYM'DEN 'KPSS BAŞVURU ÜCRETİ' AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "KPSS, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık" dedi.