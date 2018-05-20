Adalet ve İçişleri bakanlıklarından kırmızı bülten açıklaması

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain terör saldırıları, 251 vatandaşımızın şehit olmasına ve 2 bin 194 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan olaylar Interpol tarafından yok sayılmaktadır. Yurt dışına kaçan FETÖ terör örgütü üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmesinde kırmızı bültene ilişkin işlemlerde özensizlik veya ihmalden kaynaklanan sorunlar bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



20 Mayıs 2018 tarihli Sözcü gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında kaçak FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi sürecinde kırmızı bülten işlemlerinde yetersizlik ve ihmal bulunduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ortak basın açıklaması yaptı. FETÖ terör örgütünün yönetici ve üyeleri hakkında adli merciler tarafından başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Başta terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere firari örgüt yönetici ve üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmeleri ve adli makamlar önüne çıkarılabilmeleri için gerekli işlemler Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.



INTERPOL'ÜN ISRARLA TERÖR FİİLİ OLARAK NİTELENDİRMEMESİDİR

Yurt dışına kaçan terör örgütü üyelerinin yakalanması ve ülkemize getirilmesi amacıyla iade talepleri yanında Interpol kanalları da kullanılmaktadır. Interpol uluslararası suçlularla mücadele eden ülke polis teşkilatlarının işbirliği amacıyla kurduğu uluslararası bir teşkilattır. FETÖ silahlı terör örgütü yönetici ve üyelerinin yakalanıp ülkemize getirilmeleri amacıyla öncelikli olarak terör örgütü ile irtibatlı şahıslara ait pasaportlar yetkili makamlarımızca iptal edilerek Interpol veri tabanına aktarılmış; adli makamlardan gelen kırmızı bülten talepleri sisteme girilmiştir. Ancak Interpol Genel Sekreterliği, 15 Temmuz'dan sonra aktarmış olduğumuz pasaport iptallerini veri tabanından kaldırmış; ayrıca yeni veri ekleme yetkimizi askıya almıştır. Öte yandan kırmızı bülten düzenlenmesi amacıyla 2016 yılından itibaren sisteme girilen FETÖ üyeleri hakkındaki talepler, en başından beri Interpol Genel Sekreterliği tarafından askıda bekletilerek sisteme girilmemiş ve nihayetinde reddedilmiştir. Interpol kanallarının etkin kullanılamamasının en temel nedeni, FETÖ silahlı terör örgütünün kanlı ve kirli eylemlerini Interpol'ün ısrarla terör fiili olarak nitelendirmemesidir.

DİSİPLİN VE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain terör saldırıları, 251 vatandaşımızın şehit olmasına ve 2 bin 194 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan olaylar Interpol tarafından yok sayılmaktadır. Yurt dışına kaçan FETÖ terör örgütü üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmesinde kırmızı bültene ilişkin işlemlerde özensizlik veya ihmalden kaynaklanan sorunlar bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Interpol'ün yukarıda aktarılan olumsuz tutumuna rağmen terör örgütü mensuplarına kırmızı bülten düzenlenmesine yönelik çalışmalar adı geçen teşkilatın İcra Kurulu ve Genel Kurulu nezdinde sürdürülmektedir. Diğer yandan bulundukları ülke belli olan firari örgüt mensuplarının ülkemize getirilmeleri için suçluların iadesine ilişkin antlaşmalar ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde her türlü girişim aralıksız devam ettirilmektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, yurt dışına kaçan FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmesinde kırmızı bültene ilişkin işlemlerde disiplin ve koordinasyon içinde çalışmaya devam etmektedir" denildi.