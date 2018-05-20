Kavga büyüyor

Milyon dolarların döndüğü MSG'de seçim bitti, kavga bitmedi. MESAM'da yaşanan ve kayyum atanmasıyla sonuçlanan krizin ardından Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nde de (MSG) yönetim krizi patlak verdi. 13 yıldır MSG'de başkanlık yapan Garo Mafyan, 1,5 ay önce yapılan genel kurulda seçimi Candan Erçetin ve ekibinin kazanması üzerine Bora Öztoprak, Cengiz Erdem ve Gönül Özçarkçı'yla birlikte seçimin iptali için dava açtı. MSG'ye de dava sonuçlanıncaya kadar kayyum atanmasını isteyen Mafyan, seçimde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Mafyan'a göre toplantıya katılmayan üyeler adına sahte imzalar atıldı, divan başkanlığı için 657 oy olması gerekirken fazladan 790 oy çıktı, MSG üyesi olmayan bir kişi, oy kullanma sırasında yasak olmasına rağmen sandığa müdahale etti.
133 OY NEREDEN GELDİ
MSG'de 31 Mart 2018 günü yapılan seçimi Erçetin'in kazanmasına üzerine eski başkan Mafyan, Öztoprak, Erdem ve Özçarkçı, seçimin iptal edilmesi, dava sonuçlanıncaya kadar yönetime kayyum atanması için dava açtı. Gümüşsuyu'nda 1,5 ay önce yapılan seçimi Erçetin ve ekibi kazandı. Eski başkan Mafyan'ın dava dilekçesindeki iddialara göre 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda haziran listesindeki imzalı kişi sayısı 657'ydi. Seçim sırasında bir grup sanatçı kürsüyü işgal etti. Bu kişilerden Dağhan Baydur, Divan Kurulu seçimini kazanmış olmasına rağmen 'Mafyan artık bırak, çekil' diye kavga ortamı oluşturdu ve Divan Kurulu'nun yerine geçmesini saatlerce engelledi. Sonra Divan Başkanlığı için oylama yapıldı. Oy sayısı 657 olmasına gerekirken yaklaşık 790 oy sayıldı.
KAYYUM İSTEDİ
Mafyan, MSG'ye en kısa sürede kayyum atanmalı" dedi.
ELEŞTİRİLER ÇOK SAÇMA
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) Başkanı Candan Erçetin, dernekte kan deşikliğine ihtiyaç vardı. Eleştiriler de saçma" dedi.
Ali OKTAY
133 OY NEREDEN GELDİ
MSG'de 31 Mart 2018 günü yapılan seçimi Erçetin'in kazanmasına üzerine eski başkan Mafyan, Öztoprak, Erdem ve Özçarkçı, seçimin iptal edilmesi, dava sonuçlanıncaya kadar yönetime kayyum atanması için dava açtı. Gümüşsuyu'nda 1,5 ay önce yapılan seçimi Erçetin ve ekibi kazandı. Eski başkan Mafyan'ın dava dilekçesindeki iddialara göre 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda haziran listesindeki imzalı kişi sayısı 657'ydi. Seçim sırasında bir grup sanatçı kürsüyü işgal etti. Bu kişilerden Dağhan Baydur, Divan Kurulu seçimini kazanmış olmasına rağmen 'Mafyan artık bırak, çekil' diye kavga ortamı oluşturdu ve Divan Kurulu'nun yerine geçmesini saatlerce engelledi. Sonra Divan Başkanlığı için oylama yapıldı. Oy sayısı 657 olmasına gerekirken yaklaşık 790 oy sayıldı.
KAYYUM İSTEDİ
Mafyan, MSG'ye en kısa sürede kayyum atanmalı" dedi.
ELEŞTİRİLER ÇOK SAÇMA
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) Başkanı Candan Erçetin, dernekte kan deşikliğine ihtiyaç vardı. Eleştiriler de saçma" dedi.
Ali OKTAY
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