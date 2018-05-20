Gençler inanın

TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi" arasında gösterilen, FORBES'ın, 'yaşayan 100 iş dehası" listesine alınan Hamdi Ulukaya, başarının sırrını inanmak olarak açıkladı. Chobani'nin kurucusu olan Ulukaya, "Hedefe varmak için yola çıkmak gerek. Chobani'yi ilk kurduğumda kötü durumdaki fabrikanın duvarlarını boyamaktan başka bir fikrim yoktu. Beş kişilik ilk ekibim bana güvendi ve yola birlikte çıktık, beş kişiden 2 bini aşkın çalışana, bir milyar doları aşan ciroya ulaştık" dedi. Hikayesini de şöyle özetledi:
1 MİLYAR DOLARLIK CİRO
Chobani'yi kurarken sadece insanlara ve daha iyisini yapacak güce sahip olduğumuza inandım. 2005 yılında kapanan yoğurt fabrikasını satın aldığımda, beş kişiden oluşan ekibim büyük planlarım olduğunu düşünürken benim tek fikrim duvarları boyamaktı. Duvarları boyamaya başladıkça, aklımızda başka yeni fikirler oluşmaya başladı. Zamanla kapanan fabrikanın 55 çalışanını geri işe aldık. İşe aldığımız her bir kişi bulunduğumuz bölgede on yeni iş imkanı daha yarattı. Beş yılda beş kişiden 2 bini aşkın çalışana, bir milyar doları aşan cirolara ulaştık. Sıfırdan gelerek Amerika'nın bir numaralı yoğurt markası olduk...
1 MİLYAR DOLARLIK CİRO
Chobani'yi kurarken sadece insanlara ve daha iyisini yapacak güce sahip olduğumuza inandım. 2005 yılında kapanan yoğurt fabrikasını satın aldığımda, beş kişiden oluşan ekibim büyük planlarım olduğunu düşünürken benim tek fikrim duvarları boyamaktı. Duvarları boyamaya başladıkça, aklımızda başka yeni fikirler oluşmaya başladı. Zamanla kapanan fabrikanın 55 çalışanını geri işe aldık. İşe aldığımız her bir kişi bulunduğumuz bölgede on yeni iş imkanı daha yarattı. Beş yılda beş kişiden 2 bini aşkın çalışana, bir milyar doları aşan cirolara ulaştık. Sıfırdan gelerek Amerika'nın bir numaralı yoğurt markası olduk...
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