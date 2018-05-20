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İMSAKİYE RAMAZAN
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Karaköy yeni iskelesine kavuşuyor

(), Karaköy'ün yeni akıllı yüzer iskelesini yakında hizmete sunacak.

Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen nin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için si'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç tersanesinde tamamlandı.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 13:27
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