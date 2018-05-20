Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesinin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç tersanesinde tamamlandı.
Karaköy yeni iskelesine kavuşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Karaköy'ün yeni akıllı yüzer iskelesini yakında hizmete sunacak.
Etiketler: ibb , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Karaköy İskelesi , haliç tersane , Kadıköy
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