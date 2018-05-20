Karaköy yeni iskelesine kavuşuyor

Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesinin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç tersanesinde tamamlandı.