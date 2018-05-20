



Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti.

Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi. İş adamının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra kurulan özel faili meçhul ekibi, 350 güvenlik kamerasını inceleyerek Fidancı'nın otomobiline en son bir kadını aldığını belirledi. Kadını araştıran polis, zanlının kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu ve Kazım Fidancı'nın 20 yıl yanında çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğunu saptadı.