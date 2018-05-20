;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 'Ayı Gülü'nü koparana 48 bin lira ceza

'daki inde yeni detaylar

'da nın tutuklanan katil zanlısının i işledikten sonra sürekli rüyasında o anı gördüğünü, birçok kez polise gidip itiraf etmek istediğini ancak azmettirdiği ileri sürülen şahsın kendisini engellediğini ve tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.



Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti.

Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi. İş adamının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra kurulan özel faili meçhul ekibi, 350 güvenlik kamerasını inceleyerek Fidancı'nın otomobiline en son bir kadını aldığını belirledi. Kadını araştıran polis, zanlının kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu ve Kazım Fidancı'nın 20 yıl yanında çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğunu saptadı.

Etiketler: , , , ,
  • 20 Mayıs 2018, Pazar 12:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar