ABD yine teröristlerle iş üstünde yakalandı

Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyondan yetkililer, Cuma günü Menbiç'e giderek terör örgütü PKK'nın başını çektiği SDG'li yetkililerle görüştü.
Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyondan yetkililer, Cuma günü Menbiç'e giderek terör örgütü PKK'nın başını çektiği SDG'li yetkililerle görüştü.
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