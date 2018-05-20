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ABD yine teröristlerle iş üstünde yakalandı

Bir yandan ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ilk adımlarını attığı yorumları yapılırken, diğer yandan da Amerikalı yetkililer teröristlerin kontrol ettiği Menbiç’e gitti.


Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyondan yetkililer, Cuma günü Menbiç'e giderek terör örgütü PKK'nın başını çektiği SDG'li yetkililerle görüştü.

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 13:58
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