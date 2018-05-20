Tam yaz geldi derken yurdun büyük kesimi tekrar yağışlı havanın etkisine giriyor. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkisini gösteren sıcak havalar İstanbul'da da etkisini göstermişti. Bu hafta ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ilimizde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi.