Tam yaz geldi derken yurdun büyük kesimi tekrar yağışlı havanın etkisine giriyor. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkisini gösteren sıcak havalar İstanbul'da da etkisini göstermişti. Bu hafta ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ilimizde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi.
Meteoroloji'den tüm yurda sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Geçen hafta sıcak havaların etkisi altında kalan tüm yurdumuzda bu hafta itibariyle serin ve yağışlı havalar etkili olacak. Yapılan son dakika hava durumuna göre İstanbul'da bugün yağış bekleniyor. Kırklareli'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul'da etkisini arttırması bekleniyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşların Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarını dikkate alarak plan yapmalarında fayda var. İşte hafta sonu için hava durumu raporları ve detaylar...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , sağanak yağış , İstanbul , sıcak hava , yağışlı hava
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