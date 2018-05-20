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'den tüm yurda uyarısı

'den yeni uyarısı geldi. Geçen hafta ların etkisi altında kalan tüm yurdumuzda bu hafta itibariyle serin ve lar etkili olacak. Yapılan son dakika hava durumuna göre 'da bugün yağış bekleniyor. Kırklareli'nde sabah saatlerinde etkili olan ın ilerleyen saatlerde İstanbul'da etkisini arttırması bekleniyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşların Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarını dikkate alarak plan yapmalarında fayda var. İşte hafta sonu için hava durumu raporları ve detaylar...

Tam yaz geldi derken yurdun büyük kesimi tekrar nın etkisine giriyor. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkisini gösteren lar 'da da etkisini göstermişti. Bu hafta ise İstanbul başta olmak üzere bir çok ilimizde yağışlar etkili olacak. 'den son dakika açıklaması geldi.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 09:55
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