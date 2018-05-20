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İlk Türk 'inin farklı görüntüleri ortaya çıktı

’nin şirketinden teslim alacağı ilk beşinci nesil A savaş uçağının farklı görüntüleri ortaya çıktı..

İlk Türk F-35inin farklı görüntüleri ortaya çıktı
'ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak 10 Mayıs'ta gökyüzüyle tanışmıştı. 10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Binbaşı Wilson X. tarafından uçurulmuştu.

Kokpit Aero'da yer alan habere göre, uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından 'lerin 'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi bekleniyor.

10 MAYIS'TAKİ UÇUŞUNDAN GÖRÜNTÜLER




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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 20:10
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