Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak 10 Mayıs'ta gökyüzüyle tanışmıştı. 10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-0001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Binbaşı Wilson X. tarafından uçurulmuştu.
10 MAYIS'TAKİ UÇUŞUNDAN GÖRÜNTÜLER
Kokpit Aero'da yer alan habere göre, uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi bekleniyor.
10 MAYIS'TAKİ UÇUŞUNDAN GÖRÜNTÜLER
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