;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İstanbul Kudüs’e sahip çıkıyor
  2. ABD’ye tapu gibi 7 dosya

Ata’nın huzurunda

Gençler Ata’nın huzurunda
Türkiye'nin 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () gelen temsilci , sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyet Gençlik ve Spor Bakanı 'ın başkanlığında 'ü Anma, nedeniyle düzenlenen törende 'de bir araya geldi. Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gençler daha sonra hep beraber fotoğraf çekildi.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar