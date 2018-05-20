Türkiye'nin 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyet Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen törende Anıtkabir'de bir araya geldi. Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gençler daha sonra hep beraber fotoğraf çekildi.
Gençler Ata’nın huzurunda
Etiketler: Osman Aşkın Bak , KKTC , Türkiye , 19 mayıs , gençler , Gençlik ve Spor Bayramı , Atatürk , Anıtkabir
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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