Ağrı'da Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Ağrı'da askeri araca kalleş saldırı!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.
Ağrı'da Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi.
- Kadıköy'de CHP'li kadından AK Parti'nin seçim bürosuna saldırı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da
- Gençler Ata’nın huzurunda
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
- Erdoğan, Bosna Hersek'te suikast iddialarına cevap verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.