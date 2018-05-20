Ağrı'da askeri araca kalleş saldırı!

Ağrı'da Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi.



Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.