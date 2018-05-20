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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Son dakika: Ağrı'dan acı haber!

Meteoroloji'den Ankara için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son Radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.00-18.00 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yurdun geneli için hava durumu :

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 16:08
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