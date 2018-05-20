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''nü koparana 48 bin lira ceza

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki 'nde "" ve "" diye adlandırılan, koruma altındaki "" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

Afyonkarahisar'ın 'nde "" ve "" olarak adlandırılan, koruma altındaki "" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

Halk arasında "Ayı Gülü" ya da "Kızıl Lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, 'de koruma altında tutuluyor.

Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kirsa Vadisi'nde iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından hazirana kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 12:12
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