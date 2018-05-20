ABD’ye tapu gibi 7 dosya

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşının iadesi için yürütülen çabaları "usulüne göre istenmedi" diyerek karalamaya çalışırken devletin kayıtları terör örgütü elebaşının ABD'den 7 kez istendiğini ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'ndaki kayıtlara göre Gülen için gönderilen 7 iade dosyasından ilk 4'ünü, 15 Temmuz öncesindeki suçları oluşturdu. Dosyaları 19 Temmuz 2016'da gönderilen bu suçlar arasında Selam Tevhid Kumpası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarının dinletilmesinin yanı sıra, "örgüt kurmak ve yönetmek", "terör ve "dolandırıcılık" ile "zimmet" gibi yüz kızartıcı suçlar da bulunuyor. Ayrıca FETÖ elebaşının Kanada'ya kaçacağı yönündeki bilgilerin Ankara'ya ulaşması üzerine gönderilen tapu kayıtları da ek dosyaya girdi. Gülen için Kanada'da alınan arazinin tapu kayıtları ABD'ye iletildi. Adalet Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2017 ve 20 Kasım 2017 tarihlerinde gönderdiği 3 iade dosyasında ise ağırlıklı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin terör örgütü elebaşı Gülen tarafından yapıldığını gösteren deliller yer aldı. İtirafçı ifadelerine geniş yer verilen bu dosyaların en somut delili ise Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminin emrinin Gülen tarafından verildiğini ortaya koyan Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararı oldu.
ERSAN ATAR
ERSAN ATAR
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