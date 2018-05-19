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Rol kesti!

’da , imam nikahlı eşini boğazını keserek katletti. Tutuklanan katil zanlısının, birçok dizide figüran olarak rol aldığı öğrenildi

Rol kesti!
İmam nikahlı eşini hunharca öldüren koca, figüran çıktı. Olay önceki gün 'da yaşandı. 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik ile birlikte yaşadığı Gencay Gökcen tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan adam, imam nikahlı karısını boğazını keserek öldürdü. Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pınar Çelik'in, 'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Ağabey Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi. Çelik'in Facebook'tan başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden katil zanlısı, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi. Gencay Gökcen'in ve 'de yaşadığı yıllarda, dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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