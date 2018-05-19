İmam nikahlı eşini hunharca öldüren koca, figüran çıktı. Olay önceki gün Kastamonu'da yaşandı. 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik ile birlikte yaşadığı Gencay Gökcen tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan adam, imam nikahlı karısını boğazını keserek öldürdü. Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Ağabey Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi. Çelik'in Facebook'tan başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden katil zanlısı, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi. Gencay Gökcen'in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
Rol kesti!
Kastamonu’da Gencay Gökcen, imam nikahlı eşini boğazını keserek katletti. Tutuklanan katil zanlısının, birçok dizide figüran olarak rol aldığı öğrenildi
Etiketler: Kocaeli , Gencay Gökcen , Kastamonu , Pınar Çelik , İstanbul
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
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