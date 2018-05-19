Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Alaattin Çakıcı , Kırıkkale , Kırıkkale Üniversitesi
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