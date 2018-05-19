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hastaneye kaldırıldı!

’nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olan hastaneye kaldırıldı.

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen , dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 19:32
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