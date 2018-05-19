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Türkiye’de rağbet görmeyen Avrupa’da yok satıyor

Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan ’ın Çekerek ilçesinde bulunan ’nda avlanan , Türkiye’de rağbet görmeyince yaklaşık 400 ton balık dondurulup paketlendikten sonra , , olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildi



Çekerek 'nda balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca ve alabalık üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 19:30
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