Çekerek Süreyyabey Barajı'nda balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş balığı ve alabalık üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Türkiye’de rağbet görmeyen gümüş balığı Avrupa’da yok satıyor
Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda avlanan gümüş balığı, Türkiye’de rağbet görmeyince yaklaşık 400 ton balık dondurulup paketlendikten sonra Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildi
Çekerek Süreyyabey Barajı'nda balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş balığı ve alabalık üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Etiketler: Yozgat , Orta Doğu , tarım il müdürlük , Süreyyabey Barajı , ALMANYA , Fransa , Hollanda , İspanya , yurt dışı , gümüş balığı
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