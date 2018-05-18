Anlaşmanın mali boyutunun 1.5 milyar dolar olduğu belirtilirken imzaların her iki ülkenin cumhurbaşkanının da katıldığı bir törenle atılması bekleniyor.
Pakistan Türkiye'den 30 ATAK alıyor
Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satışına dair sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, twitter adresinden Savunma Sanayi Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir’in ATAK helikopterinin ihracaat anlaşmasını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını söylediğini aktardı.
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