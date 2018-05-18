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Türkiye'den 30 alıyor

’a 30 adet helikopteri satışına dair sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, twitter adresinden Savunma Sanayi Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir’in ATAK helikopterinin ihracaat anlaşmasını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını söylediğini aktardı.


Anlaşmanın mali boyutunun 1.5 milyar dolar olduğu belirtilirken imzaların her iki ülkenin cumhurbaşkanının da katıldığı bir törenle atılması bekleniyor.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 11:44
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